Сербское издание «Печат» назвало «выстрелом в пустоту» украинскую «Крымскую платформу»

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6 сентября 2021, 09:38

Крымское побережье, Serguei Fomine / globallookpress.com

Украинская «Крымская платформа», первый саммит которой состоялся в прошлом месяце в Киеве, представляет собой «выстрел в пустоту». Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном на страницах сербских СМИ.

Издание «Печат» пишет, что «Крымская платформа» является одним из «пиар-проектов» администрации президента Владимира Зеленского, которые призваны подчеркнуть «патриотическую ориентацию» киевских властей. Констатируется, что при этом Украина нисколько не приблизилась к «возвращению» Крыма.

В процитированной публикации указывается на то, что на саммит в Киеве «не удалось собрать самых влиятельных лидеров и все значимые, а также менее значимые, государства были представлены на уровне министров». Отмечается, что главной целью встречи, по словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, было склонить Запад к новым санкциям для давления на Россию. «Но новые санкции — под таким большим вопросом, что их за ним просто не видно», - подчеркнуло сербское издание.

Оно назвало «Крымскую платформу» «выстрелом в пустоту».

Крым весной 2014 года вошел в состав РФ по итогам референдума, состоявшегося на полуострове. Официальный Киев результаты голосования не признал и объявил регион «оккупированным».

Как сообщалось ранее в понедельник, портал «Репортер» написал, что в ходе переговоров Джо Байдена с Владимиром Зеленским Соединенные Штаты и Украина могли принять негласные решения по Донбассу.

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