«Репортер»: во время переговоров Байдена с Зеленским США и Украина могли принять негласные решения по Донбассу

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6 сентября 2021, 08:31 Источник: «Репортер»

Переговоры президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским, Doug Mills / globallookpress.com

Во время состоявшихся на прошлой неделе переговоров Джо Байдена с Владимиром Зеленским Соединенные Штаты и Украина могли принять негласные решения по Донбассу. Об этом говорится в материале, размещенном в российском сегменте интернета.

Портал «Репортер» обратил внимание на то, что в совместном заявлении по итогам встречи двух президентов не упоминаются минские договоренности. Отмечается, что американская сторона внешне отстранилась от темы Донбасса. При этом, согласно сведениям, полученным журналистами от источника в дипломатических кругах, Вашингтон и Киев могли принять негласные решения по обозначенному вопросу.

Одна из версий гласит, что США одобрили курс Украины на дальнейший отказ от минских соглашений. Согласно второму предположению, американцы склоняют киевские власти к компромиссам по Донбассу посредством претворения в жизнь «формулы Штайнмайера», указывается в процитированной публикации.

Ранее сообщалось, что ветеран Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко прокомментировал высказывание главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного, захотевшего поездить на танке по столице России.

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