Аргументы Недели → В мире 13+

5 сентября 2021, 19:25 Источник: «ПолитЭксперт»

Танк, MOD Russia / globallookpress.com

Ветеран Народной милиции непризнанной ЛНР Андрей Марочко прокомментировал слова главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, желающего поездить по Москве на танке. По данному вопросу Марочко высказался в разговоре со СМИ.

Залужный заявил некоторое время назад, что у него есть желание проехать на танке по Красной площади и Арбату.

Андрей Марочко назвал высказывание главкома ВСУ «данью уважения» президенту Владимиру Зеленскому, «который назначил его на пост при помощи западных хозяев».

Собеседник «ПолитЭксперта» добавил, что украинские деятели, подобные Валерию Залужному, оскорбляют не только руководство России, но и всех ее граждан.

«Терпеть эти нападки непозволительно», - отметил ветеран ЛНР.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости