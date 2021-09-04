Главком ВСУ Залужный заявил, что ему хотелось бы проехаться на танке по Красной площади и Арбату

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4 сентября 2021, 22:43 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Главнокомандующий украинских ВС Валерий Залужный рассказал, что у него есть желание проехаться на танке по Красной площади. Об этом он заявил в эфире “Пятого канала”.

При этом он подчеркнул, что это касается также желания проехаться по Арбату. “Наверное, да. По-честному, да. И по Арбату тоже”, - ответил он на вопрос журналиста. Отметим, что на должность главнокомандующего его назначили в конце минувшего месяца. Ранее этот пост занимал Руслан Хомчак.

Ранее сообщалось, что нынешний лидер Украины Владимир Зеленский за все время своего пребывания в президентском кресле ничего не освоил, что требуется для управления страной. Об этом заявил Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины.

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