Экс-премьер Украины Азаров о Зеленском: «Ему дают какие-то вещи, он их там вычитывает, как актер»

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4 сентября 2021, 22:17 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: Zygimantas gedvila via www.imago/Global Look Press

Николай Азаров, ранее занимавший пост украинского премьер-министра, заявил, что нынешний лидер Украины Владимир Зеленский за все время своего пребывания в президентском кресле ничего не освоил, что требуется для управления страной.

По словам Азарова, в течение семи лет на Украине не смогли построить ни одного самолета. “В общем он никак не освоился, ему дают какие-то вещи, он их там вычитывает, как актер”, - подчеркнул экс-премьер в эфире YouTube-канала “Соловьев Live”.

Ранее Азаров рассказал, что на Украину стали завозить сало. По его словам, на сегодняшний день Украина является уже “импортером продукции животноводства”.

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