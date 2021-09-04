Бывший украинский премьер Азаров заявил, что Украина превратилась в импортера сала

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4 сентября 2021, 21:39 Источник: РИА Новости

Victor Lisitsyn/Global Look Press

На Украину стали завозить сало. Такое заявление сделал Николай Азаров, ранее занимавший в этой стране пост премьер-министра.

По его словам, на сегодняшний день Украина является уже “импортером продукции животноводства”. В эфире YouTube-канала “Соловьев Live” бывший премьер сказал: “У нас, представьте себе, сало стали завозить”. Кроме того, Азаров отметил, что в стране наблюдается сокращение поголовья скота. Также он сообщил о сложностях в молочной сфере.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский, похоже, не понимает значения слов «европейский лидер». Соответствующее предположение содержится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

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