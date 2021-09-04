На Украину стали завозить сало. Такое заявление сделал Николай Азаров, ранее занимавший в этой стране пост премьер-министра.
По его словам, на сегодняшний день Украина является уже “импортером продукции животноводства”. В эфире YouTube-канала “Соловьев Live” бывший премьер сказал: “У нас, представьте себе, сало стали завозить”. Кроме того, Азаров отметил, что в стране наблюдается сокращение поголовья скота. Также он сообщил о сложностях в молочной сфере.
Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский, похоже, не понимает значения слов «европейский лидер». Соответствующее предположение содержится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.
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