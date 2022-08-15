Британцы о заявлении Зеленского о ЗАЭС: похоже, приближается ядерная зима

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15 августа 2022, 22:48 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото из соцсети

Британские пользователи Twitter испугались заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности нанести удары по российским войскам, которые охраняют Запорожскую АЭС.

Украинский президент заявил, что каждый российский военный, "прикрывающийся Запорожской АЭС", станет "особой целью" и пригрозил нанести удар по ним.

Один из пользователей заметил: "Зеленский перестал врать, что Россия обстреливает сама себя. Это было абсолютно бессмысленно, как и другая ложь украинских властей".

Другой юзер написал в комментарии: "Украина признала, что рассматривала и будет рассматривать Запорожскую АЭС в качестве цели". Пользователь заволновался и призвал: "Похоже, приближается ядерная зима. Запасайтесь таблетками йода, пока они еще дешево стоят". Еще один читатель призвал: "Остановите этого военного преступника".

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов опроверг информацию, распространяемую Киевом об утечке и выбросе на Запорожской АЭС.