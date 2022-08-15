Член ВГА Запорожской области Рогов: информация Киева об утечке и выбросе на ЗАЭС не соответствует действительности, провокация

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15 августа 2022, 21:11 Источник: РИА Новости

фото: Запорожская АЭС, globallookpress.com

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов опроверг информацию, распространяемую Киевом об утечке и выбросе на Запорожской АЭС. Рогов заявил, что сообщения украинской стороны не соответствуют действительности.

По его словам, Киев устраивает очередную провокацию, преследуя цель посеять панику среди местного населения и заставить людей покинуть свои дома, - передает РИА Новости.

По данным Рогова, "15 августа в 18:45 был произведён замер радиационного фона на территории Запорожской АЭС".

"Замер проводится прибором ИМД - 7. Показания прибора 0.110 мкЗв/ч.

Естественный радиационный фон для данной местности является 0.09-0.12 мкЗв/ч", - написал он в Телеграмю.

"Доверяйте только надёжным источникам информации, не поддавайтесь на информационно-психологические операции ЦИПСО Зеленского", - призвал Рогов.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в понедельник, 15 августа, провел телефонные переговоры с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем по поводу безопасной работы крупнейшей в Европе атомной электростанции, находящейся в Запорожье.