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Член ВГА Запорожской области Рогов: информация Киева об утечке и выбросе на ЗАЭС не соответствует действительности, провокация

, 21:11 Источник: РИА Новости

Член ВГА Запорожской области Рогов: информация Киева об утечке и выбросе на ЗАЭС не соответствует действительности, провокация
фото: Запорожская АЭС, globallookpress.com

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов опроверг информацию, распространяемую Киевом об утечке и выбросе на Запорожской АЭС. Рогов заявил, что сообщения украинской стороны не соответствуют действительности.

По его словам, Киев устраивает очередную провокацию, преследуя цель посеять панику среди местного населения и заставить людей покинуть свои дома, - передает РИА Новости.

По данным Рогова, "15 августа в 18:45 был произведён замер радиационного фона на территории Запорожской АЭС".

"Замер проводится прибором ИМД - 7. Показания прибора 0.110 мкЗв/ч.

Естественный радиационный фон для данной местности является 0.09-0.12 мкЗв/ч", - написал он в Телеграмю.

"Доверяйте только надёжным источникам информации, не поддавайтесь на информационно-психологические операции ЦИПСО Зеленского", - призвал Рогов.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в понедельник, 15 августа, провел телефонные переговоры с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем по поводу безопасной работы крупнейшей в Европе атомной электростанции, находящейся в Запорожье.

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Администрация Энергодара сообщила об обстрелах города и прогремевших взрывах в районе Запорожской АЭС

Администрация Энергодара в понедельник, 15 августа, сообщила об обстрелах города и прогремевших взрывах в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По информации администрации города, в котором находится крупнейшая в Европе АЭС, украинские войска ведут массированный обстрел Энергодара и района Запорожской АЭС с правого берега Днепра.