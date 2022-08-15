Коротченко: «Нужно усиливать военные возможности РФ вдоль украинской границы»

Аргументы Недели → Политика 13+

15 августа 2022, 17:38 Антон Николаев

Фото: globallookpress.com

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, наращивание военных возможностей на украинско-российской границе позволит избежать провокаций со стороны ВСУ. Такое мнение Коротченко высказал изданию «Аргументы недели».

«Мы видим обстрелы, нанесение ударов ВСУ. Вопрос безопасности – это вопрос предотвратить подобные удары. Это системная работа соответствующих спецслужб и военного ведомства. Чтобы предотвратить подобные провокации, нужно усиливать наши возможности. По линии спецслужб мы видим, что такие провокации пресекаются силами ФСБ и российских пограничников. Что касаемо обстрелов, нужно усиливать систему ПВО вдоль границ с Украиной, наращивать ее возможности, чтобы контролировать любые воздушные цели, ракетные удары, и, соответствующим образом, уничтожать находящиеся в воздухе летательные аппараты, беспилотники, которые Украина использует для нанесения ударов».

Ранее ТАСС со ссылкой на ФСБ сообщило, что в Волгоградской области предотвращен теракт на нефтепроводе, готовившийся под контролем спецслужб Украины.