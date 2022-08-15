Обвиняемый в ДНР британец Дилан Хили в суде описал маршрут, по которому западные наемники проникают на Украину

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15 августа 2022, 21:37 Источник: РИА Новости

самолет, фото: Dinendra Haria, globallookpress.com

Обвиняемый в Донецкой народной республике британский наемник Дилан Хили, воевавший на стороне киевского режима, рассказал в суде ДНР о маршруте, по которому он и другие наемники проникают из Великобритании и западной Европы на Украину.

В понедельник пяти воевавшим в Донбассе иностранным наемникам огласили обвинения. Хили обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "пособничество в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте".

Как рассказал в суде пленный наемник, он сначала регулярным авиарейсом добрался из Великобритании до города Краков в Польше, затем на такси доехал до города Перемышль.

От Перемышля Хили доехал до лагеря украинских беженцев, расположенного на украинско-польской границе. В лагере беженцев он познакомился с мужчиной по имени Лев, который и пригласил его на Украину.

По словам британца, он же переправил его и несколько человек от границы до украинского города Ямполь.

Хили также рассказал о подписании контракта о сотрудничестве с английской неправительственной благотворительной организацией Presidium Network, на которую работал, находясь на территории Украины. По его признанию, он занимался перевозкой иностранных наемников.