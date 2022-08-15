РИА Новости: пяти воевавшим в Донбассе иностранным наемникам огласили обвинения, их будет судить верховный суд ДНР

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15 августа 2022, 19:45 Источник: РИА Новости

фото из открытых источников

Пяти иностранным наемникам, воевавшим в Донбассе на стороне украинских националистов, в понедельник, 15 августа 2022 года огласили обвинение в суде Донецкой Народной республики (ДНР). Информацию о том, что наемникам, в том числе британским, суд в ДНР огласил обвинение, сообщил корреспондент РИА Новости.

Гражданину Швеции Матиасу Густавссону, гражданину Хорватии Векославу Пребегу и подданному Великобритании Джону Хардингу предъявлено обвинение в совершении преступлений по статье "насильственный захват власти или насильственное удержание власти"; по статье "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях".

Британцу Эндрю Хиллу объявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях". Британцу Дилану Хили - в совершении преступления, предусмотренного статьей "пособничество в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте".

Неделю назад глава ДНР Денис Пушилин в понедельник подтвердил, что подготовка к проведению трибунала над украинскими боевиками запрещенного в России националистического батальона "Азов" и иностранными наемниками, воевавшими на стороне Киева, ведется, и один из первых трибуналов пройдет в Мариуполе.