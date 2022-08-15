Пекин вынес Токио представление в связи с посещением японскими чиновниками храма Ясукуни

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15 августа 2022, 16:00 Источник: РИА "Новости"

флаг Китая, https://unsplash.com/photos/umTkLCKRbmU

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь в понедельник, 15 августа, заявил, что Пекин сделал Японии представление в связи с посещением японскими чиновниками храма Ясукуни.

Ван Вэньбинь подчеркнул, что храм Ясукуни является символом военной агрессии японского милитаризма против других государств, а также отметил, что там увековечена память военных преступников класса "А" периода Второй мировой войны.

Дипломат уточнил, что негативная тенденция среди высокопоставленных политиков из Японии, связанная с данным местом, в очередной раз говорит об ошибочном отношении Токио к вопросам истории. Он также уточнил, что по дипломатическими каналам японской стороне было сделано строгое представление и выражена твердая позиция по данной теме.