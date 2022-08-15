Суд в Нидерландах 17 ноября 2022 года вынесет вердикты по делу о крушении боинга MH17

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15 августа 2022, 14:37 Источник: РИА "Новости"

молоток судьи, https://unsplash.com/photos/6sl88x150Xs

Днем в понедельник, 15 августа, стало известно, что 17 ноября текущего года суд в Нидерландах вынесет вердикты по делу о крушении 17 июля 2014 года боинга авиакомпании Malaysia Airlines MH17.

Согласно последней информации, предоставленной окружным судом Гааги, 17 ноября 2022 года выбрано в качестве даты вынесения решения по делу о рейсе MH17.

Судебный процесс был начат в Нидерландах 9 марта 2020 года. По данному делу в настоящий момент проходят четыре фигуранта: граждане РФ Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

В декабре прошлого года прокуратура Нидерландов потребовала приговорить вышеуказанных лиц к пожизненному заключению якобы за уничтожение в составе организованной группы самолета, которое стало причиной гибели 298 человек.

Официальный Киев обвинил в крушении ополченцев, однако те заявили, что не располагают средствами, позволяющими сбить самолет на такой высоте. Украинская сторона не пожелала предоставить данные со своих радаров, а США в свою очередь не передали следователям снимки со спутников, на которых якобы виден момент запуска ракеты.

Заместитель генпрокурора России Николай Винниченко отметил, что российская сторона передала следствию данные со своих радаров, а также документацию, которая свидетельствует о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая боинг, принадлежала Украине и была выпущена с подконтрольной Киеву территории.