Министр юстиции Латвии заявил об ограничении на использование русского языка в общественных местах

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14 августа 2022, 16:54

Флаги Латвии, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ globallookpress.com

Законопроект об ограничении использования русского языка в общественных местах разрабатывается в Латвии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра юстиции республики Яниса Борданса.



«В ближайшее время проект закона о публичном и рабочем общении на государственном - латышском - языке может быть направлен входящим в правительство политическим силам, после чего передан в парламент», - поделился он.

По словам министра, проект основан на итогах опроса по вопросу о языке в 2012 году. Так, 74,8% избирателей проголосовали против предоставления русскому языку статуса второго государственного.



Ранее сообщалось, что депутат Слуцкий назвал омерзительной политику Латвии по ревизии виз россиян.