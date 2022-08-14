Министр юстиции Латвии заявил об ограничении на использование русского языка в общественных местах

Законопроект об ограничении использования русского языка в общественных местах разрабатывается в Латвии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра юстиции республики Яниса Борданса.
«В ближайшее время проект закона о публичном и рабочем общении на государственном - латышском - языке может быть направлен входящим в правительство политическим силам, после чего передан в парламент», - поделился он.
По словам министра, проект основан на итогах опроса по вопросу о языке в 2012 году. Так, 74,8% избирателей проголосовали против предоставления русскому языку статуса второго государственного.
Ранее сообщалось, что депутат Слуцкий назвал омерзительной политику Латвии по ревизии виз россиян.