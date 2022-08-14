Депутат Госдумы Слуцкий назвал омерзительной идею президента Латвии Левитса о ревизии виз для граждан России

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14 августа 2022, 16:28

Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий, Russian State Duma / globallookpress.com

Идея латвийского президента Эгилса Левитса о ревизии виз для граждан Российской Федерации является омерзительной. Соответствующую точку зрения высказал Леонид Слуцкий, депутат Госдумы.

«Сама по себе идея подобной ревизии омерзительна. Прямо скажем — это нацизм в чистом виде и ущемление прав и свобод по национальному признаку», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного парламентария.

Некоторое время назад Левитс выступил с призывом об осуществлении проверки обоснованности виз на въезд и видов на жительство в Латвии, выданных ранее россиянам. Также политик отметил, что ВНЖ не будут предоставлять жителям прибалтийской республики, желающим получить гражданство РФ.