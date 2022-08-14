Президент Латвии Левитс призвал проверить ранее выданные россиянам визы и виды на жительство

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14 августа 2022, 13:28

Эгилс Левитс, Chris Emil Janssen/ globallookpress.com

Президент Латвии Эгилс Левитс призвал провести проверку обоснованности ранее выданных россиянам виз на въезд в страну и видов на жительство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Delfi.lv.



«Наступило время провести ревизию последствий этой неудавшейся и опасной политики», - поделился лидер Латвии.



Президент также негативно оценил проводившиеся Латвией мероприятия по выдаче ВНЖ в обмен на приобретение недвижимости, вклад в бизнес или кредитное учреждение на местной территории. Левитс назвал подобные меры «неоправданной щедростью» по отношению к российским гражданам.



Он отметил, что ВНЖ не будут выдавать жителям Латвии, которые захотят получить гражданство России. В этом случае им придется покинуть страну.



Ранее сообщалось, что бывший тренер «Локомотива» воспринял нейтрально продажу Бека-Бека «Ницце».