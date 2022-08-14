Гуренко не считает продажу «Локомотивом» Бека-Бека потерей

Бывший капитан «Локомотива» Сергей Гуренко не считает продажу клубом французского полузащитника Алексиса Бека-Бека потерей. Об этом он сообщил в интервью RT.
Гуренко поделился, что Бека-Бека не играл лидирующую роль в команде. Говоря об основе «Локомотива», он привел в пример Дмитрия Баринова, который, по его мнению, является «железным игроком». Бывший капитан добавил, что продажа Баринова стала бы потерей для клуба, чего нельзя сказать про Бека-Бека.
Эксперт назвал правильной сделку по продаже футболиста «Ницце» за €12 млн + €2 млн в виде бонусов.
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