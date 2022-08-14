Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Спорт 13+

Гуренко не считает продажу «Локомотивом» Бека-Бека потерей

, 13:02 Источник: RT

Гуренко не считает продажу «Локомотивом» Бека-Бека потерей
Алексис Бека-Бека (в центре), © IMAGO/Thierry Breton/ globallookpress.com

Бывший капитан «Локомотива» Сергей Гуренко не считает продажу клубом французского полузащитника Алексиса Бека-Бека потерей. Об этом он сообщил в интервью RT.

Гуренко поделился, что Бека-Бека не играл лидирующую роль в команде. Говоря об основе «Локомотива», он привел в пример Дмитрия Баринова, который, по его мнению, является «железным игроком». Бывший капитан добавил, что продажа Баринова стала бы потерей для клуба, чего нельзя сказать про Бека-Бека.

Эксперт назвал правильной сделку по продаже футболиста «Ницце» за €12 млн + €2 млн в виде бонусов.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Политика