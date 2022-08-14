Рогов: Украина ежедневно получала с ЗАЭС электричество на 70 млн рублей

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14 августа 2022, 14:29

ЗАЭС, Andrei Solomonov/ globallookpress.com

Запорожская атомная электростанция еще несколько дней назад каждые сутки поставляла на Украину электроэнергию на сумму около 70 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова.



Член ВГА отметил, что на сегодняшний день цифры поставок электроэнергии ниже из-за регулярных обстрелов с украинской стороны. Только за последние дни ВСУ нанесли удары по территории АЭС с помощью беспилотников, тяжелой артиллерии и систем залпового огня. Уточняется, что большинство нападений были отражены.



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