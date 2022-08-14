Бердянская епархия остается в структуре Украинской православной церкви

Бердянская епархия, к которой относится большая часть храмов на освобожденной территории Запорожской области, остается в структуре Украинской православной церкви, но берет за образец каноны богослужения в Русской православной церкви. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря епархии протоиерей Сергия Илющенко.
«Официально мы относимся к Украинской православной церкви», - поделился он.
Протоирей отметил, что из-за невозможности коммуникации с Украиной, архиереи на местах могут самостоятельно решать о дальнейшей судьбе своих епархий. Бердянская остается в структуре УПЦ, но в содружестве с РПЦ.
По словам Илющенко, многие епархии отказываются от поминания патриарха Кирилла, что говорит об их отдалении от РПЦ.
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