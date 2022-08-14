В Донбассе свыше 200 военных 56-й бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно ушли с позиций из-за больших потерь

Аргументы Недели → В мире 13+

14 августа 2022, 13:34

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

В Донбассе свыше 200 военных 56-й бригады Вооруженных сил Украины отказались выполнять боевые задачи и самовольно ушли с занимаемых позиций из-за больших потерь. На это в своей сводке указало министерство обороны Российской Федерации.

«В районах населенных пунктов Опытное и Первомайское Донецкой Народной Республики более двухсот военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь», — говорится в сводке, которая опубликована в Telegram-канале Минобороны.

Ранее сегодня сообщалось, что армия России ликвидировала до 200 украинских военных огневыми ударами по позициям 53-й бригады ВСУ в районе села Срибное.