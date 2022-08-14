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Армия России уничтожила до 200 военных Украины огневыми ударами по позициям 53-й бригады ВСУ в районе Срибного в Донбассе

, 13:22

Армия России уничтожила до 200 военных Украины огневыми ударами по позициям 53-й бригады ВСУ в районе Срибного в Донбассе
Российская артиллерия, MOD Russia / globallookpress.com

Российская армия ликвидировала до 200 военных огневыми ударами по позициям 53-й бригады Вооруженных сил Украины в районе села Срибное, которое расположено на территории Донбасса. Соответствующую информацию распространило министерство обороны РФ.

«Сосредоточенными огневыми ударами по позициям 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Срибное Донецкой Народной Республики уничтожено до двухсот националистов и 15 единиц военной техники», — указывается в сводке, размещенной в Telegram-канале Минобороны.

Как сообщалось ранее в воскресенье, МО заявило о том, что подразделения России в результате наступления полностью освободили село Уды в Харьковской области.

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