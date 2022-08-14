Минобороны: армия России в результате наступления полностью освободила село Уды Харьковской области

Аргументы Недели → В мире 13+

14 августа 2022, 13:09

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Российская армия в результате своего наступления полностью освободила село Уды, которое расположено на территории Харьковской области. Соответствующее заявление сделало министерство обороны РФ.

«В результате наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации полностью освобожден населенный пункт Уды Харьковской области», — указывается в сводке, появившейся в Telegram-канале Минобороны.

Также ведомство проинформировало, что ВКС РФ высокоточными ударами по пункту временной дислокации 66-й бригады армии Украины в районе города Дзержинска ликвидировали до 40 националистов.

Ранее сегодня сообщалось, что беспилотник разведчиков Луганской народной республики снял на видео уничтожение укрытия украинских военных под Соледаром.