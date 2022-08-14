Беспилотник разведчиков ЛНР снял на видео уничтожение укрытия военных Украины под Соледаром в Донбассе

Беспилотный летальный аппарат разведчиков Луганской народной республики снял на видео уничтожение укрытия военных Украины под городом Соледаром, который расположен на территории Донбасса. Данный ролик опубликовал Telegram-канал РИА Новости.
«Разведчики из ЛНР уничтожили позицию украинских войск под Соледаром. Для наблюдения и корректировки огня они использовали беспилотник», — прокомментировал выложенные кадры TG-канал.
Как сообщалось ранее в воскресенье, Народная милиция ДНР проинформировала, что 100-я бригада республики выбивает подконтрольные Киеву силы из поселка Невельское в районе Донецка и подавляет очаги сопротивления противника.