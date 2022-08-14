Аргументы Недели → В мире 13+

14 августа 2022, 12:07

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

100-я бригада ДНР выбивает войска Украины из расположенного под Донецком поселка Невельское и подавляет очаги сопротивления противника. Об этом проинформировала Народная милиция республики.

«100-я бригада армии ДНР продолжает наступление на западе Донецка. Это героическое подразделение выбивает нацистов из Невельского и эффективно подавляет их очаги сопротивления», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале НМ.

Как сообщалось ранее сегодня, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов отметил, что референдум в регионе состоится, невзирая на позицию Соединенных Штатов.