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НМ ДНР: 100-я бригада республики выбивает войска Украины из поселка Невельское под Донецком и подавляет их очаги сопротивления

, 12:07

НМ ДНР: 100-я бригада республики выбивает войска Украины из поселка Невельское под Донецком и подавляет их очаги сопротивления
Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

100-я бригада ДНР выбивает войска Украины из расположенного под Донецком поселка Невельское и подавляет очаги сопротивления противника. Об этом проинформировала Народная милиция республики.

«100-я бригада армии ДНР продолжает наступление на западе Донецка. Это героическое подразделение выбивает нацистов из Невельского и эффективно подавляет их очаги сопротивления», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале НМ.

Как сообщалось ранее сегодня, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов отметил, что референдум в регионе состоится, невзирая на позицию Соединенных Штатов.

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