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14 августа 2022, 11:31 Источник: РИА Новости

Флаг США, Frank Hoermann/SVEN SIMON / globallookpress.com

Референдум на территории Херсонской области состоится, невзирая на позицию Соединенных Штатов. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил заместитель руководителя региональной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

«Референдум по самоопределению в Херсонской области состоится, невзирая на позицию американцев, которым лучше не вмешиваться в наши дела», — процитирован Стремоусов в публикации, размещенной на сайте информационного агентства.

Некоторое время назад высокопоставленный представитель Белого дома указал на то, что Вашингтон не признает присоединения Донбасса к России в случае проведения референдума.

Как сообщалось ранее в воскресенье, командир взвода украинского националистического формирования «Кракен» Дмитрий Стрельников высказал мнение о том, что у Киева нет возможности победить армию РФ.