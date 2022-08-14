Командир взвода украинского нацподразделения «Кракен» Стрельников: у Киева нет возможности победить армию России

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14 августа 2022, 11:07 Источник: РИА Новости

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

У Киева нет возможности одержать победу над Вооруженными силами Российской Федерации. Соответствующую точку зрения, как информирует РИА Новости, озвучил Дмитрий Стрельников, командир взвода украинского националистического подразделения «Кракен».

«Мне кажется, у нас нет такой возможности — победить российскую армию», — процитирован Стрельников в публикации, размещенной на сайте отечественного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что бывший командующий ополчением ДНР Игорь Стрелков опроверг сведения о своем задержании в Крыму при попытке попасть в зону специальной операции, которая проводится на Украине.