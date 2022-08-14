Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Командир взвода украинского нацподразделения «Кракен» Стрельников: у Киева нет возможности победить армию России

, 11:07 Источник: РИА Новости

Командир взвода украинского нацподразделения «Кракен» Стрельников: у Киева нет возможности победить армию России
Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

У Киева нет возможности одержать победу над Вооруженными силами Российской Федерации. Соответствующую точку зрения, как информирует РИА Новости, озвучил Дмитрий Стрельников, командир взвода украинского националистического подразделения «Кракен».

«Мне кажется, у нас нет такой возможности — победить российскую армию», — процитирован Стрельников в публикации, размещенной на сайте отечественного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что бывший командующий ополчением ДНР Игорь Стрелков опроверг сведения о своем задержании в Крыму при попытке попасть в зону специальной операции, которая проводится на Украине.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Политика