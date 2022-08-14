Мэр Мариуполя Иващенко заявил о проведении электроэнергии и воды в 80% жилых домов города до конца сентября

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14 августа 2022, 12:28

Дом в Мариуполе, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил, что до конца сентября 80% жилых домов в городе будут обеспечены электричеством и водой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его Telegram-канал.



Отмечается, что на сегодняшний день свет есть в более чем 20% жилых домах. Подача воды доступна во всех районах города, но не на всех этажах зданий.

Мэр города упомянул, что в восстановлении электромагистралей и электросетей задействованы более 500 российских энергетиков, а также около 100 специалистов от «Мариупольсвета» и представителей Республиканской энергопоставляющей компании.

По словам Иващенко, газ вначале появится в домах индивидуальных собственников жилья, а затем и в остальных зданиях.

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