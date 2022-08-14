Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Мэр Мариуполя Иващенко заявил о проведении электроэнергии и воды в 80% жилых домов города до конца сентября

, 12:28

Мэр Мариуполя Иващенко заявил о проведении электроэнергии и воды в 80% жилых домов города до конца сентября
Дом в Мариуполе, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил, что до конца сентября 80% жилых домов в городе будут обеспечены электричеством и водой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его Telegram-канал.

Отмечается, что на сегодняшний день свет есть в более чем 20% жилых домах. Подача воды доступна во всех районах города, но не на всех этажах зданий.

Мэр города упомянул, что в восстановлении электромагистралей и электросетей задействованы более 500 российских энергетиков, а также около 100 специалистов от «Мариупольсвета» и представителей Республиканской энергопоставляющей компании.

По словам Иващенко, газ вначале появится в домах индивидуальных собственников жилья, а затем и в остальных зданиях.

Ранее сообщалось, что всю следующую неделю в Москве будет стоять «сверхлетняя» погода.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Политика