Синоптик Вильфанд назвал «сверхлетней» погоду в Москве на следующей неделе

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14 августа 2022, 12:08 Источник: RT

Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал погоду в Москве на следующей неделе «сверхлетней». Об в этом он сообщил в беседе с RT.



«Погода будет летняя, я бы даже сказал «сверхлетняя», - поделился он.



Синоптик добавил, что температура воздуха будет очень высокой, хотя самый жаркий период лета уже прошел. По словам эксперта, это связано с мощным антициклоном, который идет на Москву. Город со вчерашнего дня оказался в его теплом секторе.



Температура ночью будет достигать +20…+22 °С в центре Москвы, а днем задержится в диапазоне +28…+32 °С.



