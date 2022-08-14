Российский дипломат Ульянов: власти Запорожской области предлагают остановить работу ЗАЭС из-за обстрелов армии Украины

Руководство Запорожской области предлагает остановить работу расположенной в Энергодаре Запорожской атомной электростанции из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. На это, как передает ТАСС, указал Михаил Ульянов, постоянный представитель России при международных организациях в Вене.
«Власти Запорожской области предлагают остановить работу ЗАЭС из-за обстрелов ВСУ, заявил Михаил Ульянов», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.
Москва полагает, что затягивать с визитом миссии МАГАТЭ на станцию не стоит, также отметил дипломат.
Ранее в воскресенье сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров проинформировал об отправке из республики нового добровольческого контингента в зону специальной операции в Донбассе.