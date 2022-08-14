Российский дипломат Ульянов: власти Запорожской области предлагают остановить работу ЗАЭС из-за обстрелов армии Украины

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14 августа 2022, 09:11

Запорожская АЭС, Andrei Solomonov / globallookpress.com

Руководство Запорожской области предлагает остановить работу расположенной в Энергодаре Запорожской атомной электростанции из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. На это, как передает ТАСС, указал Михаил Ульянов, постоянный представитель России при международных организациях в Вене.

«Власти Запорожской области предлагают остановить работу ЗАЭС из-за обстрелов ВСУ, заявил Михаил Ульянов», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Москва полагает, что затягивать с визитом миссии МАГАТЭ на станцию не стоит, также отметил дипломат.

Ранее в воскресенье сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров проинформировал об отправке из республики нового добровольческого контингента в зону специальной операции в Донбассе.