Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто: прием заявок от россиян на туристические визы могут ограничить одним днем в неделю

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13 августа 2022, 21:36 Источник: РБК

фото: pixabay.com

Финляндия может ввести ограничения по времени приема заявок на различные визы для россиян в целях сокращения числа выданных документов.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью финскому телеканалу MTV объяснил, как это может быть в действительности. По информации главы МИД страны, "на деле это может означать, что в понедельник можно подать заявление на получение туристической визы, а со вторника по пятницу — на визу по семейным обстоятельствам, учебе, работе или по другим уважительным причинам".

В августе страны Евросоюза начали активно обсуждать введение визовых ограничений в отношении граждан России. Некоторые страны, в том числе Чехия, Латвия, решили не давать россиянам визы.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что посещение Европы — это привилегия, а не право человека, и страны-члены Европейского союза должны прекратить выдавать российским гражданам въездные визы.