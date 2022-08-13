Офицер Пентагона заявил, что инцидент на аэродроме Саки в Крыму спровоцировал обстрел со стороны ВС Украины

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13 августа 2022, 17:02 Источник: avia.pro

Су-27, фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

На официальном сайте Министерства обороны США появилась публикация, в которой утверждается, что инцидент, который произошел 9 августа в Крыму на аэродроме Саки в Новофедоровке был спровоцирован обстрелом со стороны украинских войск.

Эту информацию сообщил высокопоставленный чиновник из Пентагона, - пишет "МК".

По информации портала avia.pro, в Пентагоне заявили о том, что не передавали Украине ракеты для ударов по Крыму. Представитель американского Минобороны на закрытом брифинге для СМИ заявил о том, что США не предоставляли Украине ракетное вооружение, способное нанести удар по Крыму.

Он подчеркнул, что попытки связать недавние взрывы на территории военного аэродрома на западе Крымского полуострова с США, являются ложными.

Брифинг проводился, так как в США начали подозревать, что именно на фоне поставок американского оружия Украине и произошли взрывы на военной авиабазе в Крыму, хотя официальная версия инцидента ранее была названа Минобороны РФ – причиной стала детонация боеприпасов.