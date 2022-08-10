Источник ТАСС в Минобороны: основная причина взрыва боеприпасов на аэродроме в Крыму - нарушение требований пожарной безопасности

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10 августа 2022, 08:26 Источник: ТАСС

Су-27, фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

В качестве основной причины взрыва нескольких авиационных боеприпасов на аэродроме Саки, расположенного в районе Новофедоровки в Крыму, рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности.

Источник ТАСС в Министерстве обороны РФ во вторник, 9 августа, сообщил, что ни признаков, ни улик и тем более фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва нет.

Нарушение требований пожарной безопасности - основная версия причины взрыва боеприпасов на аэродроме Саки.

Минобороны РФ ранее проинформировало о детонации нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома Саки. В результате взрыва авиационная техника не повреждена.

По данным ТАСС, на военном аэродроме Саки около поселка Новофедоровка Сакского района базируется авиация Минобороны РФ - самолеты и вертолеты, в том числе морской авиации. Здесь также находится наземный испытательный авиационный тренировочный комплекс для отработки взлета и посадки самолетов корабельной авиации.

Сергей Аксенов во вторник, 9 августа, вечером заявил, что для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20 часов 9 августа до 20 часов 24 августа будет действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности.