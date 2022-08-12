ВКС России высокоточным ударом по пункту дислокации 28-й бригады ВСУ в Николаевской области уничтожили до 100 военных

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12 августа 2022, 13:56

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС в результате высокоточного удара по пункту дислокации 28-й бригады Вооруженных сил Украины на территории Николаевской области ликвидировали до 100 военных. Такую информацию опубликовало министерство обороны РФ.

«Высокоточным ударом ВКС России по пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новогригорьевка Николаевской области уничтожено до 100 боевиков и девять единиц военной техники», — указывается в сводке, размещенной в Telegram-канале Минобороны.

Как сообщалось ранее в пятницу, МО заявило о том, что личный состав батальона 56-й бригады украинской армии в полном составе самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыл.