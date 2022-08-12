Минобороны России: личный состав батальона 56-й бригады ВСУ в полном составе самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыл

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12 августа 2022, 13:43

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Личный состав батальона 56-й бригады Вооруженных сил Украины в полном составе самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыл. Соответствующее заявление сделало российское министерство обороны.

В сводке, появившейся в Telegram-канале ведомства, указывается, что в районах населенных пунктов Опытное и Невельское в Донбассе в результате ударов ВКС РФ потери 56-й бригады ВСУ в живой силе превысили 70% списочной численности.

«Личный состав 23-го батальона бригады в полном составе самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыловые районы», — отметили в Минобороны.

Ранее сегодня сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Илья Кива выступил с утверждением, согласно которому украинский режим в скором будущем осуществит спецоперацию по подрыву Запорожской АЭС.