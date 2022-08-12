Более 100 рабочих были спасены с заблокированной шахты в Донецке

В Донецке спасены более 100 шахтеров, которые были заблокированы в обесточенной шахте имени А. Ф. Засядько. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства угля ДНР.
В ведомстве уточняется, что шахта была обесточена утром в половине девятого. На тот момент под землей находились 109 человек.
«В 13:00 всех шахтеров подняли на поверхность. Пострадавших нет», - говорится в сообщении министерства.
Ранее нами сообщалось, что из-за обстрела ВСУ две шахты Донецка остались без электричества.