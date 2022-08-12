Более 100 рабочих были спасены с заблокированной шахты в Донецке

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12 августа 2022, 14:15

Рабочие на шахте Засядько в Донецке / Alexander Rekun / https://www.globallookpress.com/

В Донецке спасены более 100 шахтеров, которые были заблокированы в обесточенной шахте имени А. Ф. Засядько. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства угля ДНР.

В ведомстве уточняется, что шахта была обесточена утром в половине девятого. На тот момент под землей находились 109 человек.

«В 13:00 всех шахтеров подняли на поверхность. Пострадавших нет», - говорится в сообщении министерства.

Ранее нами сообщалось, что из-за обстрела ВСУ две шахты Донецка остались без электричества.