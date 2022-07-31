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Минугля ДНР: из-за обстрела ВСУ две шахты Донецка остались без электричества

, 16:53 Источник: РИА Новости

Минугля ДНР: из-за обстрела ВСУ две шахты Донецка остались без электричества
Шахта на Чукотке, фото: Serguei Fomine/Russian Look

Из-за обстрела украинской стороной шахта имени Скочинского и шахта имени Абакумова остались без электричества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство угля и энергетики ДНР.

В сообщении министерства сказано, что под землей в момент обстрела Донецка пребывали 77 горняков. 

«В результате очередного обстрела Донецка украинскими боевиками <...> обесточено два угледобывающих предприятия. Без напряжения остались шахта имени Скочинского и шахта имени Абакумова ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания», — говорится в заявлении.

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