Глава администрации Запорожской области Балицкий: мы полностью готовы принять инспекторов МАГАТЭ

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11 августа 2022, 18:28 Источник: РИА Новости

Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency, globallookpress.com

Запорожская область выразила готовность принять инспекторов МАГАТЭ в рамках возможного визита на Запорожскую АЭС, а также обеспечить их безопасность. Об этом заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.

«Мы полностью готовы принять и (генсека ООН Антониу) Гутерриша, мы готовы принять и (инспекторов) МАГАТЭ, мы готовы принять сегодня всех, кто приедет, и обеспечить их безопасность», — сказал Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

Однако Балицкий добавил, что Запорожская область не может гарантировать безопасность в контексте действий украинской стороны, так как ее обстрелы — это «непрогнозируемое действие».

«Но с точки зрения обеспечить безопасность - бронированные машины, подход, подготовить все необходимые документы, показать прилетевшие к нам снаряды, очень легко будет определить, чьи это снаряды, вплоть до номеров…конечно же, обеспечим», - подчеркнул он.

Ранее представитель ВГА региона Владимир Рогов заявил, что власти Запорожской области назовут дату референдума о вхождении в состав Российской Федерации, когда обеспечат его безопасность.