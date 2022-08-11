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Глава STRATCOM ВС США Ричард: применение ядерного оружия в конфликте на Украине «абсолютно недопустимо»

, 17:49 Источник: РИА Новости

Глава STRATCOM ВС США Ричард: применение ядерного оружия в конфликте на Украине «абсолютно недопустимо»
Kevin Dietsch/Pool/Cnp

Глава Стратегического командования Вооружённых сил (STRATCOM) США Чарльз Ричард заявил, что применение ядерного оружия в украинском конфликте неприемлемо. Об этом сообщает РИА Новости. 

Выступая на симпозиуме, Ричард подчеркнул, что применения ядерного оружия в конфликте на Украине «абсолютно неприемлемо», поскольку такое действие повлечёт за собой «тяжёлый последствия».

Ранее отечественный дипломат Андрей Белоусов заявил, что в будущем от государств, которые входят в Североатлантический альянс, можно ждать оправдания любого применения ядерного оружия.

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