Российский дипломат Белоусов: в будущем от стран НАТО можно ждать оправдания любого применения ядерного оружия

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11 августа 2022, 07:19

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Oberhaeuser via www.imago-images / globallookpress.com

В будущем от государств, которые входят в Североатлантический альянс, можно ждать оправдания любого применения ядерного оружия. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучил отечественный дипломат Андрей Белоусов.

«В будущем от стран НАТО можно ждать оправдания любого применения ядерного оружия, заявил на конференции Договора о нераспространении ядерного оружия замглавы российской делегации Белоусов», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, американский министр обороны Ллойд Остин отметил, что НАТО не стремится к противостоянию с РФ и не является угрозой для нее.