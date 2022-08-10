Глава Пентагона Ллойд Остин: НАТО не стремится к противостоянию с Россией и не является угрозой для нее

НАТО не стремится к противостоянию с Российской Федерацией и не является угрозой для нее. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил глава Пентагона Ллойд Остин.
«Североатлантический альянс не стремится к противостоянию с Россией и не является угрозой для нее, заявил министр обороны США Ллойд Остин», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.
Как сообщалось ранее сегодня, бывший постоянный представитель Соединенных Штатов в НАТО Иво Даалдер высказал мнение о том, что у президента РФ Владимира Путина есть союзники в военно-политическом блоке.