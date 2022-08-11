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В СИЗО Москвы конфисковали более 400 телефонов при доставке заключенным

, 16:17

В СИЗО Москвы конфисковали более 400 телефонов при доставке заключенным
Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

Сотрудники московских следственных изоляторов конфисковали с начала 2022 года более 400 мобильных телефонов при доставке их заключенным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве.

«С начала 2022 года в учреждениях, подведомственных УФСИН, изъято более 400 сотовых телефонов, 600 гр. наркотических средств и психотропных веществ», - передали в ведомстве.

Отмечается, что большая часть запрещенных передач была изъята непосредственно во время доставки.

По данным источника, чаще всего телефоны, наркотики и другие вещества прячут в посылки при передаче заключенным, однако некоторые перебрасывают предметы на территорию через ограждение.

Ранее сообщалось, что Фредериксен не согласилась на обсуждение поставок военных самолетов от Дании на Украину во время конференции.

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