В СИЗО Москвы конфисковали более 400 телефонов при доставке заключенным

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11 августа 2022, 16:17

Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

Сотрудники московских следственных изоляторов конфисковали с начала 2022 года более 400 мобильных телефонов при доставке их заключенным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве.



«С начала 2022 года в учреждениях, подведомственных УФСИН, изъято более 400 сотовых телефонов, 600 гр. наркотических средств и психотропных веществ», - передали в ведомстве.



Отмечается, что большая часть запрещенных передач была изъята непосредственно во время доставки.



По данным источника, чаще всего телефоны, наркотики и другие вещества прячут в посылки при передаче заключенным, однако некоторые перебрасывают предметы на территорию через ограждение.



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