Ritzaus Bureau: премьер-министр Дании Фредериксен отказалась обсуждать вопрос поставки Украине военных самолетов

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11 августа 2022, 16:04

Метте Фредериксен, IMAGO/Francis Dean/Dean Pictures/ globallookpress.com

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отказалась обсуждать вопрос поставки Киеву боевых самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Ritzaus Bureau.



«Самолеты - это особый вопрос, и так было всегда. Поэтому основное внимание - также и сегодня - на других вещах», - отметила глава кабинета министров.



По данным источника, министр обороны Украины Алексей Резников планировал решить вопрос с поставкой западных истребителей для страны на конференции.



Напомним, власти Дании заявили о выделении €110 млн на вооружение и тренировку военных ВСУ.



Ранее сообщалось, что президент Украины Зеленский призвал зарубежных союзников ввести технологическую изоляцию РФ.