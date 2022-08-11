Дипломат РФ Нечаев: слова главы МИД Франции о проявлении «агрессии» РФ в Африке звучат лицемерно

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11 августа 2022, 15:50

МИД РФ, Konstantin Kokoshkin/ globallookpress.com

Замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев завил, что слава главы МИД Франции Катрин Колонна о проявлении «агрессии» России в Африке звучат лицемерно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на брифинг дипломата.

Дипломат подчеркнул, что Африка встретили министра иностранных дел России Сергея Лаврова «тепло», поэтому любые высказывания о проявлении агрессии звучат лицемерно.

Он также добавил, что Франция ведет политику в отношении бывших африканских владений по понятиям неоколониализма. Именно она неоднократно осуществляет военные операции, «преследуя собственные корыстные цели».

Ранее сообщалось, что биатлонистка Бех, которую исключили из сборной Украины, продолжит выступать на российских соревнованиях.