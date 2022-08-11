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Минобороны России: уничтожено свыше 50% личного состава в двух бригадах армии Украины на Артемовском и Авдеевском направлениях

, 13:03

Минобороны России: уничтожено свыше 50% личного состава в двух бригадах армии Украины на Артемовском и Авдеевском направлениях
Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

В результате наступления союзных войск уничтожено свыше 50% личного состава в двух бригадах Вооруженных сил Украины на Артемовском и Авдеевском направлениях. Соответствующее заявление сделало российское министерство обороны. 

«В результате активных наступательных боевых действий союзных сил ликвидировано более 50 процентов личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ на Артемовском и Авдеевском направлениях», — говорится в сводке, появившейся в Telegram-канале Минобороны.

В ведомстве также отметили, что «фиксируется массовое дезертирство и самовольное оставление националистами занимаемых позиций».

Как сообщалось ранее в четверг, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко указал на то, что союзные подразделения добились существенных успехов в городе Соледаре.

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