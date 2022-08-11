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Офицер народной милиции Марочко заявил, что западного оружия «катастрофически мало» для Украины

, 11:38

Офицер народной милиции Марочко заявил, что западного оружия «катастрофически мало» для Украины
Alexander Rekun/ globallookpress.com

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко считает, что оружия, которое западные страны передают Украине, «катастрофически мало». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир «Соловьёв Live».

«… его количество катастрофически мало, и это даже отмечают украинские офицеры, и постоянно идут заявления о том, что «поставьте нам больше вооружения», - отметил он.

Марочко не исключил, что вооружение, которое поступает со стороны Запада является «серьезным», однако этого все равно недостаточно, чтобы изменить ход спецоперации в пользу Украинской стороны.

Он также назвал «капризной» западную технику, противопоставив его советским образцам.

Ранее сообщалось, что в МИД России рассказали об угрозе, связанной с обстрелами Запорожской АЭС.

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