МВД РФ предложило наделять статусом ветерана боевых действий участвующих в СВО полицейских

МВД России предложило выдавать удостоверения ветерана боевых действий полицейским, которые участвуют в специальной военной операции на Украине, а также в ДНР и ЛНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Отмечается, что этот приказ вынесен на сегодняшний день на общественное обсуждение.
Более того, предлагается привести положения действующего приказа в соответствие с указом президента России от 6 июня 2022 года № 353, исправив в документе департамент государственной службы и кадров МВД России на Главное управление по работе с личным составом МВД России.
Ранее сообщалось, что офицер Марочко заявил, что западного оружия недостаточно для успеха Украины.