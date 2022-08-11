МВД РФ предложило наделять статусом ветерана боевых действий участвующих в СВО полицейских

Аргументы Недели → В мире 13+

11 августа 2022, 11:53

МИД РФ, Konstantin Kokoshkin/ globallookpress.com

МВД России предложило выдавать удостоверения ветерана боевых действий полицейским, которые участвуют в специальной военной операции на Украине, а также в ДНР и ЛНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Отмечается, что этот приказ вынесен на сегодняшний день на общественное обсуждение.

Более того, предлагается привести положения действующего приказа в соответствие с указом президента России от 6 июня 2022 года № 353, исправив в документе департамент государственной службы и кадров МВД России на Главное управление по работе с личным составом МВД России.

Ранее сообщалось, что офицер Марочко заявил, что западного оружия недостаточно для успеха Украины.