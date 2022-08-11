В Минобороны Белоруссии опровергли информацию о взрывах на военном аэродроме под Гомелем

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11 августа 2022, 09:06 Источник: ТАСС

пожарные, Juri Zolotarev/ globallookpress.com

В четверг, 11 августа, в Министерстве обороны Белоруссии опровергли информацию о взрывах на военном аэродроме под Гомелем. Уточняется, что было зафиксировано возгорание двигателя в одной из единиц техники.

Ранее стало известно о вспышках на участке местности Зябровка в Гомельской области. В белорусском оборонном ведомстве уточнили, что вечером в среду в ходе контрольного пробега одной из единиц техники после замены двигателя произошло возгорание.

Пожар был оперативно потушен. В результате случившегося никто не пострадал.