Один автомобиль сгорел и шесть получили повреждения в ходе пожара у жилого дома на юге Москвы

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11 августа 2022, 07:47

пожарный, Semen Likhodeev/Russian Look

На улице Бирюлевская на юге Москвы сгорел автомобиль, припаркованный у жилого дома. Согласно последней информации, в результате возгорания еще шесть транспортных средств получили повреждения.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по столице уточнили, что пожар вспыхнул рядом со вторым корпусом дома номер 58 на Бирюлевской улице.

К настоящему моменту, как сообщает Агентство городских новостей "Москва", огонь потушили. Общая площадь возгорания составила пять квадратных метров. Обстоятельства случившегося устанавливаются.