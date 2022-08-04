МЧС: открытое горение на складе Ozon в Истре ликвидировано на площади 55 тысяч кв. метров

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4 августа 2022, 07:50

фото из открытых источников

В Московской области открытое горение на складе Ozon, расположенном в селе Петровское городского округа Истра, ликвидировано на площади 55 тысяч квадратных метров. При пожаре пострадали 11 человек, двое из них госпитализированы. Более тысячи человек эвакуированы.

Эту информацию в четверг сообщили представители Главного управления МЧС России по Московской области. Как указано в сообщении, в 5:45 произошла ликвидация открытого горения, - пишет АГН "Москва".

При тушении пожара были задействованы два вертолета Ка-32 Московского авиацентра, вертолет Ми-8 МЧС России и пожарный поезд. Площадь обрушения кровли при пожаре на складе составила 22 тысячи квадратных метров. В 21:17 пожар был локализован.

По поручению Председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших крупный пожар.

По версии следствия, в среду, 3 августа, на складе Ozon, расположенном в селе Петровское под Истрой, произошло возгорание. Пожар быстро распространился на большую площадь строения. Точное количество пострадавших устанавливается.

На месте происшествия работает следственная группа. В Ozon опровергли сообщения о пропавших при пожаре 20 сотрудниках.