При пожаре на складе Ozon в Подмосковье погиб один человек, страховщики оценили ущерб в 17 млрд рублей

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3 августа 2022, 18:17 Источник: ТАСС

Пожар на складе Ozon в Подмосковье. Фото: телеграм-канал ТАСС.

При пожаре на складе Ozon в Истринском районе Московской области в среду погиб один человек, местонахождение двух работников склада пока неизвестно. Об этом сообщили в экстренных службах.

По информации ТАСС, возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра Ozon. Огонь быстро распространился из-за обрушения кровли и мгновенного доступа кислорода, в результате площадь пожара составила порядка 50 тыс. кв. метров.

Более тысячи сотрудников склада были эвакуированы. Пока известно об одном погибшем, местонахождение двух человек до сих пор неизвестно.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Однако появились уже версии и о поджоге.

Как сообщается в телеграм-канале СК, следственное управление СК России по Московской области по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбудит по факту пожара уголовное дело.

Страховщики, по информации РБК, оценивают ущерб в 17 млрд рублей: 6 млрд здание и 11 - товары. Ozon уже выступил с обращением, в котором пообещал компенсировать все потери продавцам товаров и покупателям.